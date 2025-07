Wer nicht in Urlaub ist, merkt: Es geht derzeit ein wenig ruhiger zu auf Koblenzer Straßen. Aber Ferienzeit ist auch Baustellenzeit: An diesen Stellen kommen Pendler und Besucher zurzeit ins Stocken.

Manche Baustellen in Koblenz sind neu, manche so was wie gute alte Bekannte. Manche Baustellen dauern nur zwei Tage, andere ein Jahr oder länger. Gefühlt an jeder zweiten Straßenecke stehen rot-weiße Warnbaken, Ampeln oder gelbe Umleitungsschilder. Die wichtigsten Einschränkungen, die es derzeit gibt – ohne dass die Liste vollständig ist.

1 Neu ist die Baustelle an der Kurt-Schumacher-Brücke: Hier werden noch bis Ende der Woche Instandsetzungsarbeiten an einem Teilbauwerk auf der Metternicher Seite durchgeführt. Beide Fahrtrichtungen des Überfliegers (Fahrtrichtung B 416 Mayen/Bonn/Koblenz-Metternich) beziehungsweise von dort kommend werden voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Winninger Straße, nicht durch den Ortskern.

i An der Kurt-Schumacher-Brücke ist zwei Wochen lang eine Baustelle am Teilbauwerk auf der Metternicher Seite. Rico Rossival

2Die B49: Wie oft berichtet, ist die B49 zwischen Moselweiß und Lay wegen des Neubaus eines Fuß- und Radwegs voll gesperrt. Die Sperrung dauert – wie jetzt bekannt wurde – bis zum Dezember 2025 an, wird allerdings für das Weinfest Ende September ausgesetzt. Dann wird mit einer Ampel und Tempo 30 der Verkehr geregelt.

3Die Abzweigung von der B327 zur B9 ist für ein Jahr gesperrt: Der Abfahrtsast von der B327 Richtung B9 Koblenz/Boppard vom Hunsrück kommend ist für ein Jahr gesperrt. Eine großräumige Umleitung erfolgt im Verlauf der B327 ab Waldesch über Rhens in Richtung B9 Bonn/Koblenz (U20-Beschilderung). Die örtliche Umleitung erfolgt über den weiteren Verlauf der B327 Richtung Horchheim auf die B42 Richtung B9 Bonn/Koblenz über die Anschlussstelle Koblenz-Pfaffendorfer Höhe, Koblenz-Asterstein (U30-Beschilderung). Oder: Wer sich auskennt, fährt seinen eigenen Weg.

i Unter anderem wird hier in Lützel an der Andernacher Straße/Wallersheimer Weg ein Kreisel gebaut. Rico Rossival

4 Die Andernacher Straße/Wallersheimer Weg ist auch stellenweise voll gesperrt: Hier in Lützel finden Kanal- und Straßenbauarbeiten statt. Im ersten Ausbaujahr saniert die Stadtentwässerung den bestehenden Mischwasserkanal im Wallersheimer Weg und tauscht ihn aus. Im zweiten Ausbaujahr errichtet das Tiefbauamt den geplanten Kreisverkehr zwischen der Andernacher Straße und dem Wallersheimer Weg. So wird auch das entstehende Rosenquartier zusätzlich angeschlossen. Derzeit geht die Stadt von einer Fertigstellung im Frühjahr 2027 aus.

5 Mainzer Straße: Nicht durch kommt man derzeit von einer Seite in der Mainzer Straße in der Südlichen Vorstadt. Zwischen dem Markenbildchenweg und der Schenkendorfstraße werden die Anschlussleitungen der Grundstücks- und Straßenentwässerung erneuert. Die Strecke ist nur als Einbahnstraße in Richtung Süden befahrbar. Dies wird vermutlich bis zum 31. Oktober gelten.

i Die Mainzer Straße in der Südlichen Vorstadt ist Richtung Schützenhof befahrbar. Rico Rossival

6 Die Peter-Klöckner-Straße (Rauental) an der Ecke Schlachthofstraße ist im vorderen Bereich voll gesperrt: Das betrifft Pendler und Autofahrer insoweit, als die Märkte (Aldi und DM) nur über die Tankstelle angefahren werden können. Voraussichtlich noch bis Ende August dauert diese Maßnahme an.

7Eine Baustelle gibt es in der Beatusstraße: Hier in der Goldgrube wird der Verkehr wegen des Radwegebaus mit einer Ampel geregelt. Ein Teilabschnitt soll bis Freitag, 25. Juli, fertiggestellt sein. Danach wird der nächste, daran anschließende Bauabschnitt eingerichtet.

i Die Clemensstraße ist wegen der Theatersanierung gesperrt. Wie lange noch, ist unklar. Rico Rossival

8 Alte Bekannte: Die Clemensstraße ist nur in Richtung Theater befahrbar, der Verkehr (auch Busse) wird über Friedrich-Ebert-Ring und Viktoriastraße umgeleitet. Und eine ganz alte Bekannte ist die Pfaffendorfer Brücke: An den Wechselverkehr auf zwei Spuren in die eine Richtung und später am Tag in die andere haben sich die Autofahrer aber längst gewöhnt.