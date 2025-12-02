Bahnverkehr macht Probleme Pendler aus Koblenz müssen leidensfähig sein Wolfgang Lucke 02.12.2025, 14:45 Uhr

i Vom Koblenzer Hauptbahnhof aus starten viele Pendler zu ihren Arbeitsplätzen in Mainz. Nur wann sie dort ankommen, ist oft ungewiss. Wolfgang Lucke

Die Züge fahren selten pünktlich, entsprechend leidgeprüft sind die Pendler auf der Bahnschiene zwischen Koblenz und Mainz. In der Zeit vor Weihnachten verschärft sich die Lage: Manche Haltepunkte sind gesperrt, Umleitungen sollen Abhilfe schaffen. Das hat die Bahn geplant.

Der letzte Hilferuf der Gruppe von unzufriedenen Bahnpendlern von Koblenz nach Mainz ist erst wenige Tage alt. Hilmar Reinemann schildert die Lage so: „Um 17.30 Uhr bin ich in Mainz raus aus dem Büro. Jetzt um 21.30 Uhr bin ich in Niederlahnstein. Einige Kollegen sind in Bingen gestrandet und lassen sich von Angehörigen abholen.







