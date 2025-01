Hochwasser in Koblenz Pegelstände von Rhein und Mosel fallen bereits wieder Nina Borowski

Anna Mechler 11.01.2025, 11:41 Uhr

i In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Koblenz die vorläufigen Höchststände an Rhein und Mosel erreicht. Nina Borowski

Das erste Hochwasser für 2025 hat vielerorts an Rhein und Mosel Straßen und Ufer überflutet. Gegen drei Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde für den Rhein am Standort Koblenz 6,36 Metern der vorerst höchste Stand erreicht.

Bereits am Samstagvormittag fallen die Pegel wieder. Allerdings kommt es weiterhin zu Einschränkungen. Viele Straßen waren in Koblenz bereits am Freitag gesperrt. So zum Beispiel das Peter-Altmeier-Ufer. Auch die B 416 war ab Güls zu dem Zeitpunkt nicht mehr befahrbar.

