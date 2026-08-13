Die Messwerte am Rhein-Pegel in Koblenz unterbieten aktuell den offiziell niedrigsten bekannten Wasserstand aus dem Jahr 1929. Doch wenn man damals und heute vergleicht, fällt schnell auf: Die Ursachen für die Werte könnten verschiedener kaum sein.
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„Wir haben Wasserstände erreicht, die niedriger als der NNW sind.“ Was Florian Krekel, Pressesprecher des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) Rhein, sagt, hat historische Dimensionen. Am Dienstag wurden am Rhein-Pegel in Koblenz Werte gemessen, die so niedrig sind wie nie zuvor.