Koblenzer Autorin erzählt: Paul und Felix: Weihnachten in Ehrenbreitstein
Koblenzer Autorin erzählt
Paul und Felix: Weihnachten in Ehrenbreitstein
Die Kerzen am Baum glitzern, die Tafeln sind reich gedeckt – dieses Bild von Weihnachten ist in vielen Häusern nur ein Wunschtraum. Die Koblenzer Autorin Bine Voigt erzählt von einem Weihnachtstag in Ehrenbreitstein, der traurig beginnt.
Lesezeit 8 Minuten
Bekannt geworden ist die Koblenzer Autorin Bine Voigt vor allem mit ihren Geschichten rund um die schlaue Maus Luzie und den jungen Hund Lione, die gemeinsam die Koblenzer Altstadt erkunden und Abenteuer erleben. Aber die Koblenzer Autorin erzählt mit Illustratorin Catherina Baldauf auch andere Geschichten (nicht nur) für Kinder.