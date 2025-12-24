Koblenzer Autorin erzählt Paul und Felix: Weihnachten in Ehrenbreitstein 24.12.2025, 12:00 Uhr

i Illustratorin Catherina Baldauf hat die Geschichte von Bine Voigt mit einem Bild aus Ehrenbreitstein geschmückt. Catherina Baldauf

Die Kerzen am Baum glitzern, die Tafeln sind reich gedeckt – dieses Bild von Weihnachten ist in vielen Häusern nur ein Wunschtraum. Die Koblenzer Autorin Bine Voigt erzählt von einem Weihnachtstag in Ehrenbreitstein, der traurig beginnt.

Bekannt geworden ist die Koblenzer Autorin Bine Voigt vor allem mit ihren Geschichten rund um die schlaue Maus Luzie und den jungen Hund Lione, die gemeinsam die Koblenzer Altstadt erkunden und Abenteuer erleben. Aber die Koblenzer Autorin erzählt mit Illustratorin Catherina Baldauf auch andere Geschichten (nicht nur) für Kinder.







Artikel teilen

Artikel teilen