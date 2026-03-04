AfD-Kandidat im Wahlkreis 9: Paul: Rückkehr zum Leistungsprinzip auch in Schulen
Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 9 (Koblenz) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Joachim Paul. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Partei AfD selbst vor.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Joachim Paul tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 9 (Koblenz) für die Partei AfD an.