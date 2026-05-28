Jugendschutz wird garantiert Party für Teenager: Circus Maximus in Koblenz lädt ein Doris Schneider 28.05.2026, 10:00 Uhr

i Der Circus Maximus in der Koblenzer Innenstadt ist normalerweise an Wochenenden voller meist junger Leute. Dass es 12- bis 15-Jährige sind wie bei der ersten geplanten Teenie-Party am 6. Juni, ist ein Novum. Ralf Prestenbach

Während für Teenager früher Weggehen und Freunde treffen das Größte war, sitzen heute viele zu Hause – im besten Fall mit einem Freund, im wahrscheinlichsten allein mit dem Internet. In Koblenz gibt es nun ein neues Angebot, damit sie mal rauskommen.

Dass in einen Club zu gehen pädagogisch wertvoll ist, das hätte man mal früheren Generationen von Teenagern mitgeben können, dann hätten sie eine bessere Argumentation ihren Eltern gegenüber gehabt. Aber es ist so, sagt Antje Knieper vom Koblenzer Jugendamt überzeugt: Rauszugehen, auch mal andere Leute kennenzulernen, Spaß zu haben, das ist wichtig für Teenager.







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