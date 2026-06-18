Koblenzer „Kulturstufen“ Party am Rhein mit Mix aus Pop, Jazz und Bossa Nova Wolfgang Lucke 18.06.2026, 17:08 Uhr

i Erfolgreiche Eröffnung der Veranstaltungsreihe "Kulturstufen" am Rheinufer. Wolfgang Lucke

Blauer Himmel, sommerliche Temperaturen und tolle Klänge: Die Band Stonestead hat die Veranstaltungsreihe „Kulturstufen” am Rheinufer nahe dem Koblenzer Schloss eröffnet. Musikalische Leckerbissen werden dort mittwochs bis zum 26. August serviert

Einen fulminanten Auftakt erlebte die fünfte Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Kulturstufen” am Koblenzer Rheinufer hinter dem Kurfürstlichen Schloss. Nicht nur Wetter, Location und Publikumsinteresse stimmten zu 100 Prozent, auch das bestens aufgelegte Quartett Stonestead um Sängerin Kirsten Guthöhrlein machte mit seinem sommerlichen Mix aus Pop, Jazz und Bossa Nova richtig Lust für die große Party am Rhein.







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