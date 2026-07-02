Nach Kleinwagenbrand gesperrt Parkdeck in Ehrenbreitstein: Sanierung weiter unklar Alexander Thieme-Garmann 02.07.2026, 13:00 Uhr

i Seit dem Brand eines Kleinwagens im März ist ein Abschnitt des Parkdecks Süd in Ehrenbreitstein eingezäunt. Alexander Thieme-Garmann

Ein Kleinwagen brannte im März, seitdem sind einige Stellplätze des Parkdecks Süd in Ehrenbreitstein mit Zäunen abgesperrt. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wann der Schaden behoben werden soll.

Seit einigen Wochen ist ein Abschnitt des Parkdecks Süd in Ehrenbreitstein eingezäunt und gesperrt. Am 13. März hatte der Brand eines Kleinwagens die Unterseite der überführenden Bundesstraße beschädigt. Wann dort saniert wird und das Parkdeck wieder in Gänze geöffnet werden kann, stehe noch nicht fest, teilt die Pressestelle der Stadt Koblenz auf Anfrage mit.







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