Nach Kleinwagenbrand gesperrt
Parkdeck in Ehrenbreitstein: Sanierung weiter unklar
Seit dem Brand eines Kleinwagens im März ist ein Abschnitt des Parkdecks Süd in Ehrenbreitstein eingezäunt.
Seit dem Brand eines Kleinwagens im März ist ein Abschnitt des Parkdecks Süd in Ehrenbreitstein eingezäunt.
Alexander Thieme-Garmann

Ein Kleinwagen brannte im März, seitdem sind einige Stellplätze des Parkdecks Süd in Ehrenbreitstein mit Zäunen abgesperrt. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wann der Schaden behoben werden soll.

Lesezeit 1 Minute
Seit einigen Wochen ist ein Abschnitt des Parkdecks Süd in Ehrenbreitstein eingezäunt und gesperrt. Am 13. März hatte der Brand eines Kleinwagens die Unterseite der überführenden Bundesstraße beschädigt. Wann dort saniert wird und das Parkdeck wieder in Gänze geöffnet werden kann, stehe noch nicht fest, teilt die Pressestelle der Stadt Koblenz auf Anfrage mit.

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