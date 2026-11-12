Geisterfilme aus Koblenz „Paranormale Erfahrungen schon als Kind gemacht“ Stefanie Braun 12.11.2026, 18:00 Uhr

i Julia Humm hat Halloween zwar einige Jahre lang gefeiert, doch das Fest sowie Allerheiligen sind ihr eigenltich nicht wichtig. Mit dem Paranormalen beschäftigt sie sich dafür bereits seit Jahren. Joanna Sionkowski/ Jo Beck Visionwork Photography

Sind die Geister an Halloween eigentlich aktiver? Diese und weitere Fragen beantwortet uns das Filmteam hinter den Geisterakten. In Teil sechs unserer Interviewreihe berichtet Julia Humm von ihren Erfahrungen mit dem Fest und dem Paranormalen.

Wie haben die einzelnen Mitglieder des Filmteams der Geisterakten den gruseligsten Tag – oder eher Nacht – des Jahres verbracht? Sind Geister an Halloween wirklich aktiver als sonst, oder handelt es sich hier um einen Aberglauben? Dieses und Weiteres haben wir in einer Interviewreihe mit jedem Teammitglied gefragt.







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