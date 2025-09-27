Koblenz: Ärger über Abfall Papiermüll an Liebfrauenkirche sorgt für Brandgefahr Alexander Thieme-Garmann 27.09.2025, 11:00 Uhr

i Haufenweise Papiermüll wird täglich an der Liebfrauenkirche entsorgt. Jürgen Potratz

Der an der Fassade der Liebfrauenkirche aufgetürmte Papiermüll gibt nicht nur ein hässliches Bild ab, sondern könnte auch brandgefährlich werden. Schließlich stand in der Koblenzer Altstadt in der jüngeren Vergangenheit öfter Altpapier in Flammen.

Seit mehreren Monaten wird die Fassade der Koblenzer Liebfrauenkirche als Ort für Altpapierablage zweckentfremdet, wenn nicht sogar missbraucht. Ganz abgesehen davon, dass dies kein schöner Anblick für ein Gotteshaus ist, geht damit auch eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr einher.







