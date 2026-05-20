FWG ist verärgert Panoramabank in Kettig wiederholt beschädigt Annika Wilhelm 20.05.2026, 14:00 Uhr

i Die blaue Bank, aufgestellt von der FWG Kettig, wird im Ort rege genutzt. Schon mehrmals wurde sie in den vergangenen Monaten angekokelt. Laurent Regnier

Schwarze Flecke sind an der Panoramabank in Kettig sichtbar. Jemand hat sie angekokelt. Das ärgert die FWG – sie hat die Bank aus eigenen Mitteln finanziert, ebenso wie die Reparaturen. Vorfälle wie diesen gab es schon öfter.

Eine Panoramabank, die an einem viel genutzen Feldweg in Kettig steht, ist wiederholt beschädigt worden. Das ärgert den FWG-Ortsverband Kettig. Die Bank wurde nämlich einst von Mitgliedern aufgestellt, erklärt Vorstandsmitglied Laurent Regnier: „Es war mal eine Wahlkampfaktion, die Bank haben wir in Eigenregie auf einem privaten Grundstück installiert.







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