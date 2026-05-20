Schwarze Flecke sind an der Panoramabank in Kettig sichtbar. Jemand hat sie angekokelt. Das ärgert die FWG – sie hat die Bank aus eigenen Mitteln finanziert, ebenso wie die Reparaturen. Vorfälle wie diesen gab es schon öfter.
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Eine Panoramabank, die an einem viel genutzen Feldweg in Kettig steht, ist wiederholt beschädigt worden. Das ärgert den FWG-Ortsverband Kettig. Die Bank wurde nämlich einst von Mitgliedern aufgestellt, erklärt Vorstandsmitglied Laurent Regnier: „Es war mal eine Wahlkampfaktion, die Bank haben wir in Eigenregie auf einem privaten Grundstück installiert.