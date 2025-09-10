Vier Wochen feiern wie beim Oktoberfest in Bayern: Zur Wiesn-Gaudi in Koblenz werden 25.000 Menschen an zwölf Veranstaltungstagen am Wallersheimer Kreisel erwartet. Wir klären, was man wissen muss.

Das Koblenzer Oktoberfest steht vor der Tür – und bringt bayrische Partyatmosphäre ans Eck. Die Veranstalter rechnen mit 25.000 Besuchern an insgesamt zwölf Veranstaltungstagen in Koblenz, wie es auf Nachfrage heißt. Zwei der zwölf Abende sind laut Ticketsystem bereits ausverkauft. Sitzplätze gibt es für bis zu 2500 Gäste. Wir nennen fünf Fakten rund um die Wiesn-Gaudi am Wallersheimer Kreisel:

1Wie komm ich hin und wieder weg? Wer mit dem Auto anreist, der kann seinen Wagen auf dem Messegelände direkt neben dem Partyzelt für 5 Euro abstellen und bis zum nächsten Tag stehen lassen. Adresse: Hans-Böckler-Straße 1, 56070 Koblenz. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Zufahrt zum Parkplatz über die Werner-von-Siemens-Straße erfolgt.

Wer mit dem Bus anreisen möchte, steigt an der Haltestelle „Messeplatz“ aus. Diese befindet sich direkt am Messegelände Wallersheimer Kreisel. Der Standort wird von den Busl inien 2/12 angefahren. Abends hält hier dann die Nachtbuslinie N7. Aktuelle Informationen zu den Bussen gibt es im Internet auf www.vrminfo.de/fahrplanauskunft

i Die Hände zum Himmel: Beim offiziellen Fassanstich zum Oktoberfest auf dem Koblenzer Messegelände am Wallersheimer Kreisel herrscht beste Stimmung. Laut Veranstalter darf auf den Bänken getanzt werden, nicht aber auf den Tischen. (Archivbild) Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

2 Wo bekomme ich Tickets fürs Oktoberfest in Koblenz? Zutrittskarten werden auf der Internetseite des Koblenzer Oktoberfestes angeboten. Dort wird man, wenn man sich für eine Veranstaltung entschieden hat, weiter zum Verkaufsshop geleitet. Dabei gilt es zu beachten, dass die beiden Abende am Samstag, 13. September, und Donnerstag, 18. September, bereits ausverkauft sind. Der Veranstalter sagt auf Nachfrage: „Wir haben zudem bereits weitere Veranstaltungen, die kurz vor ausverkauft stehen und/oder der VIP-Bereich ausverkauft ist.“ Sollten noch Tickets für den jeweiligen Tag verfügbar sein, ist für Kurzentschlossene zudem auch die Abendkasse geöffnet, heißt es.

Getränke﻿ ausschank im Festzelt endet um 0.30 Uhr

3Wie lang geht die Party? Die Veranstaltungen finden jeweils freitags und samstags sowie am Donnerstag, 2. und 18. Oktober, ab 17 Uhr statt. So steht es auf der Internetseite des Veranstalters. Am Samstag, 20. September, startet das Programm schon um 14 Uhr. Die Einlasszeiten finden sich unter der Rubrik Termine.

Das Musikprogramm beginnt etwa eine Stunde, nachdem der Einlass begonnen hat, und endet um Mitternacht. Ausnahmen bilden Samstag, 20. September, wo das Programm um 23 Uhr endet, Freitag und Samstag, 26. und 27. September, endet es um 22.30 Uhr. Der Getränkeausschank im Festzelt endet generell um 0.30 Uhr, an den genannten drei Ausnahmetagen bereits um 23.30 Uhr.

4﻿Gibt es einen Dresscode? Der Großteil der Partygäste kleidet sich in Tracht mit Dirndl oder Lederhose. Auf der Internetseite des Veranstalters heißt es dazu: „Es gilt: Zieh an, was dir gefällt!“

5﻿Wer sorgt für die Sicherheit der Gäste? Auf Nachfrage erklären die Veranstalter, dass am Einlass Sicherheitskontrollen durch den Dienstleister Siseva erfolgen. „Zudem sind im Festzelt weitere Security-Streifen dauerhaft unterwegs.“ Das DRK Koblenz übernimmt die sanitätsdienstliche Betreuung.