Geschäft in Mülheim-Kärlich
Outlet von Adenauer & Co. im Gewerbepark geschlossen
Das Adenauer-Outlet im Gewerbepark Mülheim-Kärlich.
Das Adenauer-Outlet im Gewerbepark Mülheim-Kärlich.
Mirco Klein

Die Modemarke Adenauer & Co., gegründet vom Enkel des ersten Bundeskanzlers, hat bereits im Mai Insolvenz angemeldet. Nun wurde das Unternehmen verkauft. 

Lesezeit 2 Minuten
Die im Gewerbepark Mülheim-Kärlich mit einem Outlet vertretene Marke Adenauer & Co. hat eine neue Geschäftsführung. Erfolgt ist diese Umstrukturierung wegen des kürzlich eröffneten Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Der bisherige Geschäftsführer, Andreas Adenauer, Enkel des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer, bleibt laut einer am Dienstag erschienenen Pressemitteilung des Unternehmens „beratend mit an Board“.
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