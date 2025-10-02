Aachener Straße in Koblenz: Ortschef Roos erwartet kein Verkehrschaos in Rübenach
Im Koblenzer Stadtteil Rübenach sollen Sammelcontainer für Altpapier und Glas entstehen, direkt an der Aachener Straße, der Hauptroute durch den Ort. Ein Anwohner befürchtet, dass es zum Verkehrschaos kommt. Wie schätzt Ortschef Thomas Roos das ein?
Thomas Roos ist seit sechs Jahren Ortsvorsteher des Koblenzer Stadtteils Rübenach und hat schon viele Projektumsetzungen begleitet. Vielleicht bleibt er deshalb bei den geplanten Sammelcontainern für die Aachener Straße, Hauptdurchgangsstrecke, gelassen.