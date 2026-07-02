Koblenzer Stadtteil im Blick
Ortschef: „In Rübenach tut sich was, und das ist toll!“
Nicht nur die Grundschule ist im Koblenzer Stadtteil wieder zu einem lebendigen Spieler im Ortsgeschehen geworden. Auch an ander
Nicht nur die Grundschule ist im Koblenzer Stadtteil wieder zu einem lebendigen Spieler im Ortsgeschehen geworden. Auch an anderen Stellen tut sich was in Rübenach, weil viele an einem Strang ziehen.
Alexander Thieme-Garmann

Die Koblenzer, die im Stadtteil Rübenach wohnen, haben, was die Nahversorgung und den Lärmschutz angeht, eine lange Durststrecke hinter sich. Auch die Post schloss vor zweieinhalb Jahren. Aber: Es tut sich was. Warum? Das weiß Ortschef Thomas Roos.

Lesezeit 2 Minuten
Thomas Roos ist seit sieben Jahren Ortsvorsteher des Koblenzer Stadtteils Rübenach und sagt: „Es gibt noch viele Sachen, wo wir uns in Rübenach verbessern könnten, aber es ist toll zu sehen, was sich hier tut und in den nächsten fünf Jahren tun wird.“ Schon bald wird etwa der neue Spielplatz im Neubaugebiet „In der Grünwies“ eröffnet, was ein Angebot für junge Menschen im unteren Teil von Rübenach darstellt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren