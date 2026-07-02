Koblenzer Stadtteil im Blick Ortschef: „In Rübenach tut sich was, und das ist toll!“ Katrin Steinert 02.07.2026, 16:00 Uhr

i Nicht nur die Grundschule ist im Koblenzer Stadtteil wieder zu einem lebendigen Spieler im Ortsgeschehen geworden. Auch an anderen Stellen tut sich was in Rübenach, weil viele an einem Strang ziehen. Alexander Thieme-Garmann

Die Koblenzer, die im Stadtteil Rübenach wohnen, haben, was die Nahversorgung und den Lärmschutz angeht, eine lange Durststrecke hinter sich. Auch die Post schloss vor zweieinhalb Jahren. Aber: Es tut sich was. Warum? Das weiß Ortschef Thomas Roos.

Thomas Roos ist seit sieben Jahren Ortsvorsteher des Koblenzer Stadtteils Rübenach und sagt: „Es gibt noch viele Sachen, wo wir uns in Rübenach verbessern könnten, aber es ist toll zu sehen, was sich hier tut und in den nächsten fünf Jahren tun wird.“ Schon bald wird etwa der neue Spielplatz im Neubaugebiet „In der Grünwies“ eröffnet, was ein Angebot für junge Menschen im unteren Teil von Rübenach darstellt.







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