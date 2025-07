Das Format mit einem Infoabend zur B49-Baustelle zwischen Lay und Moselweiß kam schon einmal gut an. Jetzt setzt der Ortsbeirat am Donnerstag, 17. Juli, erneut auf den Austausch in der Kirche St. Martinus.

Wie läuft die Baustelle an der B49 zwischen Moselweiß und Lay? Welche Schritte stehen als Nächstes an? Und wird die Vollsperrung wie geplant Ende September aufgehoben werden können? Um Fragen wie diese soll es bei einer erneuten Bürgerversammlung zum Ausbau der B49 am Donnerstag, 17. Juli, in der St. Martinus Kirche in Lay gehen.

Der Ortsbeirat lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger für 19 Uhr ein. An diesem Abend werden auch Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), der bauausführenden Firmen sowie der Stadt Koblenz für Fragen aus der Bürgerschaft zur Verfügung stehen.

Gelegenheit zu Austausch und Dialog

Bei einem Infoabend Ende Januar waren bereits Hunderte Menschen aus Lay, Dieblich und der näheren Umgebung in die Layer Kirche gekommen, um sich ein erstes Bild von den geplanten Bauarbeiten des LBM machen zu können. Das Format hatte sich damals durchaus bewährt. Nun, da die Baustelle seit einigen Monaten läuft, setzt der Ortsbeirat erneut auf den Austausch und Dialog in der Kirche.