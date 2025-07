Im Zeichen der Künstlichen Intelligenz stand der diesjährige Unternehmertag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft trafen sich hierfür im neuen Hotel- und Event-Komplex Core by Frames.

Ganz im Zeichen der Magie und der Künstlichen Intelligenz stand der diesjährige Unternehmertag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. In Kooperation mit der IHK-Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz und der Rhein-Zeitung erlebten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im neuen Hotel- und Event-Komplex „Core by Frames” in Mülheim-Kärlich einen spannenden wie unterhaltsamen Abend.

Aus einem Tablet einen echten Tennisball hervorzaubern kann nicht jeder. Simon Pierro aber zeigte, dass er dies und noch viel mehr kann. Seine „iPad-Zauberei” sorgte immer wieder für erstauntes Raunen im Saal und heftigen Applaus. Fotos ausdrucken, direkt aus dem iPad ohne Drucker? Kein Problem. Aus einem 20-Euro-Schein einen Hunderter machen? Leichte Übung für Simon Pierro. Dabei mischte er gekonnt traditionelle Zauberei mit magischen Techniken unserer Zeit.

i Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft kamen anlässlich des Unternehmertages in Mülheim Kärlich zusammen. Wolfgang Lucke

Zuvor hatte Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung und Moderator des Abends, an die schon jetzt vorhandenen Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz erinnert: „Wenn man keine Lust hat, den Faust zu lesen, lässt man sich einfach die ganze Geschichte in der Größe einer Polizeimeldung zusammenfassen.”

Landrat Marko Boos stellte die Region in den Fokus seiner Begrüßung: „Unser Kreis stellt einen attraktiven Wirtschaftsstandort dar.” Ein entscheidender Fakt sei, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Im Zuge der Digitalisierung gebe es einige Hürden, die aber notwendigerweise überwunden werden müssten. Das Ziel: „Unternehmer müssen Anträge digital stellen können.”

Währenddessen setzte Simon Pierro den Saal weiter in Erstaunen. Einmal galt es, einen Zauberwürfel zu entzaubern, ein anderes Mal, nur mit Berührung des Tablets eine Verhaltensänderung bei einem Herren aus dem Publikum zu realisieren. „So einen iPad hätte ich auch gerne”, rief Hennemann nach einem besonders einfallsreichen Trick und dankte dem Zauberkünstler für die gebotenen Perspektivwechsel.

i Der hochmoderne Hotel- und Event-Komplex Core by Frame ist seit diesem Jahr geöffnet. Wolfgang Lucke

„Unbekannte Dimensionen sind eröffnet worden”, ergänzte Andreas Normann, IHK-Vorsitzender des Regionalbeirates. Er erinnerte an die Bedeutung des heutigen Standortes: „Wir sind hier an einem Ort, der für uns alle bedeutsam war.” Der Kühlturm des AKW sei eine Art Zeichen gewesen, wenn man sich wieder der Heimat näherte.

Seine Perspektive als Unternehmer sei davon geprägt, viele Rückmeldungen zur Stimmungslage zu erhalten. „Es gibt viele Fragezeichen. Wer hätte gedacht, dass der Einfluss eines amerikanischen Präsidenten bis hinein in unsere regionale Wirtschaft reichen würde?” „Aber”, fuhr Normann fort, „wir sollten nicht jammern, sondern nach Lösungen suchen.” Es müsse eine Aufbruchstimmung entstehen. Sein Aufruf: „Behalten Sie Ihren Mut! Lassen Sie sich nicht alles gefallen!”

i Optimismus überwog beim informellen Austausch. Wolfgang Lucke

Beim informellen Austausch im Anschluss überwogen neben den skeptischen Blicken in die Zukunft deutlich die Bereitschaft und Freude, die Herausforderungen anzupacken und die Region gemeinsam voranzubringen.