Musik an den Schlossstufen, Wasserspaß im Sommer, Familienfeste: In Koblenz wird in der warmen Jahreszeit sehr viel geboten. Bis Oktober stehen zahlreiche auch kostenfreie Events an. Das zeigt ein Blick ins Programm der Koblenzer Gartenkultur.
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Musik unter schattigen Bäumen genießen, Spiel und Spaß für Kinder, das Buga-Gefühl von 2011 in Koblenz aufleben lassen: All das bietet die Veranstaltungsreihe Koblenzer Gartenkultur. Von April bis Oktober stehen in der ganzen Stadt sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Events an.