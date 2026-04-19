Koblenzer Gartenkultur 2026 Open-Air-Saison in Koblenz startet wieder durch Matthias Kolk 19.04.2026, 13:00 Uhr

i Wasserspaß gab es für Kinder im vergangenen Jahr bei Rhein in Flammen in Koblenz. Aber das ist nicht das einzige Event, bei dem Kinder draußen Spaß haben können, wie ein Blick in das Programm der Koblenzer Gartenkultur zeigt. Peter Karges/Archiv. Peter Karges

Musik an den Schlossstufen, Wasserspaß im Sommer, Familienfeste: In Koblenz wird in der warmen Jahreszeit sehr viel geboten. Bis Oktober stehen zahlreiche auch kostenfreie Events an. Das zeigt ein Blick ins Programm der Koblenzer Gartenkultur.

Musik unter schattigen Bäumen genießen, Spiel und Spaß für Kinder, das Buga-Gefühl von 2011 in Koblenz aufleben lassen: All das bietet die Veranstaltungsreihe Koblenzer Gartenkultur. Von April bis Oktober stehen in der ganzen Stadt sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Events an.







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