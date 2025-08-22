Ein Porsche 912, ein Jaguar E-Type – diese und weitere Oltimer-Schätze findet man bei Ralph Grieser im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Ein Blick hinter die Kulissen.

Ob als Wertanlage oder als Sammlerstück – das Interesse an Oldtimern wächst zusehends. Kaum jemand weiß das besser einzuschätzen als Ralph Grieser. Der Liebhaber klassischer Fahrzeuge hat vor knapp zehn Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sein Depot3 im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist eine exklusive Adresse für Nostalgiefans aus aller Welt.

Mit dem Betreten des Ausstellungsraums beginnt eine Reise in die klassische Epoche der Automobile – hier ein Porsche 912, dort ein Jaguar E-Type. Sammler solcher Raritäten sind genug vorhanden. „Es gibt etliche Garagentore, hinter denen wahre Schätze schlummern“, weiß Grieser, selbst Baujahr 1970.

i Ein Blick in die Werkstatt: Viele Klassiker werden hier wieder in Schuss gebracht. Rico Rossival

Der Händler profitiert von einem weltweiten Netzwerk, das er sich im Laufe der Jahre angelegt hat. Das hilft ihm dabei, seltene Schätze aufzustöbern und für den Weiterverkauf vorzubereiten. So hat er stets die renommierten Auktionshäuser im Blick, die sich auf Oldtimer spezialisiert haben. Zu nennen sind da Gooding Christie's und Broad Arrow.

In der ersten Liga spielt auch RM Sotheby's. Im Jahr 2022 versteigerte das Auktionshaus Michael Schumachers Ferrari F2003-GA aus dem Jahr 2003 für 14.630.000 Schweizer Franken. Regelmäßig ist Grieser auch auf Messen vertreten, so etwa auf der Retromobile Paris oder der Techno Classica in Essen.

Zurück nach Mülheim-Kärlich – dort steht im Showroom von Depot3 auch ein silberner Mercedes 300 SL Roadster von 1961. Liebhaber zahlen für die seltenen Exemplare bis zu zwei Millionen Euro. Der Wagen vereint alle Eigenschaften, auf die Grieser besonderen Wert legt: historische Bedeutung, geringe Kilometerzahl und eine besondere Farbe.

„Es gibt etliche Garagentore, hinter denen wahre Schätze schlummern.“

Ralph Grieser

Gleich in mehrerlei Hinsicht historisch bedeutend ist ein weiterer 300 SL Roadster, den Grieser vor ein paar Jahren aus der Schweiz erwerben konnte, wohin der Oldtimer Jahrzehnte lang abgetaucht war. Bald stellte sich heraus, dass ein anderes Fahrzeug der Reihe dieselbe Fahrgestellnummer aufwies. Da es sich bei der sogenannten FIN um ein Alleinstellungsmerkmal handelt, konnte hier nur ein Betrugsfall vorliegen.

Griesers Recherchen nach dem ominösen Doppelgänger führten ihn nach Südostasien. Kein Geringerer als der malaysische König hatte den Wagen von einem Händler aus dem Raum Stuttgart erworben. Der Gast aus Europa erhielt am Hofe die Gelegenheit, das Fahrzeug zu untersuchen, wobei sich herausstellte, dass das Staatsoberhaupt Opfer einer Fälschung geworden war. Spätestens hier war klar, dass Grieser im Besitz des echten Roadsters ist.

i Der Mercedes 300 SL Roadster von 1961 ist einer der Schätze im Showroom. Rico Rossival

Grieser, der neben dem Handel auch eine Werkstatt betreibt, stand bei dem Star des Genfer Automobilsalons 1961 vor der anspruchsvollen Aufgabe, die originale Lackierung in Phantasiegelb wieder zum Vorschein zu bringen. Der Wagen war bereits in frühen Jahren auf Rot umlackiert worden. „Wir verwenden viel Herzblut darauf, die Oldtimer als historisches Kulturgut am Laufen und somit am Leben zu halten“ versichert Grieser, der selbst gerne mit Hand anlegt.

Dennoch kann man den Originalzustand oft nur bedingt wiederherstellen. „Manche Ersatzteile müssen nachgebaut werden, wenn sie auf dem Markt nicht mehr zu besorgen sind“, weiß Grieser. Derlei Veränderungen werden fotodokumentarisch festgehalten.

i Ein halbes Jahrhundert hat das Auto unter der Wüstensonne Nevadas verbracht: der VW Karmann Ghia, Baujahr 1968. Rico Rossival

Gleichzeitig gibt es auch Fälle, in denen er auf eine perfekte Restauration bewusst verzichtet. So ist an einem VW Karmann Ghia, der 1968 von einem Käufer in Nevada erworben wurde, im Laufe von 50 Jahren eine einzigartige Patina entstanden, die sein Dasein in der Wüste farblich widerspiegelt. Hier nimmt Griesers Werkstatt keine Neulackierung vor, und sogar eine Beule auf dem Dach wird so belassen.

„Die Geschichte des Oldtimers darf nicht durch die Restauration genommen werden“, betont Grieser, der als Händler weiß, dass er sich irgendwann von dem Wagen wird trennen müssen – mit einem lachenden und vielleicht auch einem weinenden Auge.