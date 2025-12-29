Ohne Mammuts gäbe es Louis Corrigans Handwerk nicht

Louis Corrigan kann behaupten, dass sein Beruf etwas Besonderes ist – weil es ihn kaum noch gibt. Der 32-Jährige schnitzt aus dem Elfenbein von Mammuts kleine Kunstwerke. Und in Koblenz zeigt er anderen immer wieder, wie viel Freude ihm das macht.
Eine gute Sache hat der schmelzende Permafrost ja: Louis Corrigan kann seinem Kunsthandwerk als Mammutelfenbeinschnitzer nachgehen. Mittlerweile war er das fünfte Jahr in Folge mit seinem Verkaufsstand vor der Liebfrauenkirche auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt vertreten.