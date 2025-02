Ohne ihn ist der Karneval in Koblenz um vieles ärmer

Am Wochenende ist Peter Schmorleiz plötzlich verstorben, mitten in seiner liebsten Jahreszeit, der fünften. Kaum jemand machte sich so sehr um den Karneval verdient wie der frühere RKK-Präsident. Ein Nachruf über ein Leben im Dienste der Fasnacht.