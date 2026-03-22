Was die Ehrenamtler leisten Ohne die vielen Helfer wäre die Wahl nicht möglich Alexander Thieme-Garmann 22.03.2026, 13:40 Uhr

i Hansjörg Schütz ist Wahlvorsteher in dem Stimmbezirk auf dem Oberwerth. Das Wahllokal hier ist wunderbar gelegen und bestens geeignet, berichtet er. Dass die Wahlbeteiligung hier oft so enorm hoch ist, hat vermutlich aber andere Gründe. Alexander Thieme-Garmann

Knapp 1000 Menschen sind allein in Koblenz daran beteiligt, dass die Wahl am Sonntag ordentlich verläuft. Ehrenamtlich, wenn man die 30 oder 40 Euro vernachlässigt, die sie für viele Stunden Wählerbetreuen und Zettelzählen bekommen. Was sie tun.

Oft sitzen sie und warten. Aber manchmal müssen sie auch sehr aufmerksam sein und entscheiden: Rund 1000 Menschen in Koblenz sind am Wahlsonntag ehrenamtlich als Helfer tätig und garantieren so den ordnungsgemäßen Ablauf. Einer von ihnen ist Hansjörg Schütz.







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