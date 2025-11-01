Ein ÖPNV-Selbstversuch Ohne Auto in den Gewerbepark Mülheim-Kärlich? 01.11.2025, 08:00 Uhr

i Mit dem Bus in den Gewerbepark: Bei unserem Versuch klappte die ÖPNV-Verbindung ohne Probleme. Hier im Bild die Haltstellte Industriestraße/Mitte. Eva Hornauer

Wie gut lässt sich der Gewerbepark mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen? Und: Wie ist es, mit vollen Taschen die Industriestraße hoch und runter zu laufen? Unsere Redaktion hat es ausprobiert.

Unterwegs mit dem Auto, schnell parken, einkaufen und dann weiter zum nächsten Geschäft: Der Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist konzeptionell eng mit der Idee der persönlichen Mobilität verknüpft. Das bestätigte der Vorsitzende des Gewerbeparkvereins „Wir im Park“, Axel Kargl, im Interview mit unserer Zeitung.







