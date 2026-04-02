Baustelle in Vallendar Oft lange Staus auf der B42 Winfried Scholz 02.04.2026, 14:00 Uhr

i Auf der B42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar (Stadtteil Mallendar) kommt es wegen der Baustelle zur Verlegung einer Trinkwasserleitung zu erheblichen Staus. Winfried Scholz

In Vallendar können Autofahrer zurzeit gute Nerven gebrauchen. In der der Ortsdurchfahrt kommt es auf der B42 oft zu langen Staus. Der Grund: Eine Wasserleitung wird verlegt

Seit einigen Wochen kommt es auf der B42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar oft zu langen Staus in beiden Richtungen. Der Grund ist eine ampelgesteuerte einspurige Verkehrsführung im Stadtteil Mallendar. Dort ist eine Fahrspur gesperrt, weil die EVM im Bereich zwischen der Tankstelle und der Einmündung Deutschherrenstraße eine zentrale Wassertransportleitung verlegt.







Artikel teilen

Artikel teilen