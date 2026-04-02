Baustelle in Vallendar
Oft lange Staus auf der B42
Auf der B42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar (Stadtteil Mallendar) kommt es wegen der Baustelle zur Verlegung einer Trinkwasserle
Auf der B42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar (Stadtteil Mallendar) kommt es wegen der Baustelle zur Verlegung einer Trinkwasserleitung zu erheblichen Staus.
Winfried Scholz

In Vallendar können Autofahrer zurzeit gute Nerven gebrauchen. In der der Ortsdurchfahrt kommt es auf der B42 oft zu langen Staus. Der Grund: Eine Wasserleitung wird verlegt

Lesezeit 1 Minute
Seit einigen Wochen kommt es auf der B42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar oft zu langen Staus in beiden Richtungen. Der Grund ist eine ampelgesteuerte einspurige Verkehrsführung im Stadtteil Mallendar. Dort ist eine Fahrspur gesperrt, weil die EVM im Bereich zwischen der Tankstelle und der Einmündung Deutschherrenstraße eine zentrale Wassertransportleitung verlegt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren