Das Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein wird am Abend des 8. August abgefeuert. Das verkündete die Stadt am Dienstagvormittag offiziell. So begründet sie die Entscheidung der zuständigen Behörden.
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Das Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein wird am 8. August abgefeuert. Das verkündete die Stadt Koblenz am Dienstagvormittag offiziell. Eine Online-Petition der Grünen, die die Absage des traditionellen Höhepunktes forderte, hatte kurzfristig eine Debatte ausgelöst.