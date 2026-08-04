Stadt verkündet Entscheidung
Offiziell: Feuerwerk bei Rhein in Flammen findet statt
Das Höhenfeuerwerk zu Rhein in Flammen in Koblenz wird am Samstagabend bei der diesjährigen Auflage wie geplant stattfinden.
Das Höhenfeuerwerk zu Rhein in Flammen in Koblenz wird am Samstagabend bei der diesjährigen Auflage wie geplant stattfinden.
Koblenz Touristik GmbH/Janko.Media

Das Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein wird am Abend des 8. August abgefeuert. Das verkündete die Stadt am Dienstagvormittag offiziell. So begründet sie die Entscheidung der zuständigen Behörden.

Lesezeit 2 Minuten
Das Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein wird am 8. August abgefeuert. Das verkündete die Stadt Koblenz am Dienstagvormittag offiziell. Eine Online-Petition der Grünen, die die Absage des traditionellen Höhepunktes forderte, hatte kurzfristig eine Debatte ausgelöst.
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