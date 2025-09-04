Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Koblenz-Horchheim lässt auf sich warten. Bereits vor zwei Jahren hatte der Stadtrat entschieden, wo neu gebaut werden soll. Die Krux: Es gibt offene Fragen, deren Klärung den Haushalt belasten könnte.

Die Horchheimer Wehr braucht weiter gute Nerven: Der lang ersehnte Neubau ihres Feuerwehrgerätehauses scheint ein Projekt zu sein, das offenbar länger dauert, als gehofft. Denn sichtbar passiert ist seit dem Beschluss im Stadtrat vor zwei Jahren nichts. Damals gaben die Lokalpolitiker grünes Licht für einen Neubau am Bolzplatz in der Emser Straße.

„Daher kann derzeit seriös noch kein Zeitplan genannt werden.“

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs

Auf Nachfrage unserer Zeitung zum aktuellen Stand heißt es nun aus dem Rathaus, dass Bürgermeisterin Ulrike Mohrs vergangene Woche ein Gespräch mit Vertretern der Feuerwehreinheit in Horchheim hatte. Zur Situation mit dem Bauprojekt schreibt sie: „Die Verwaltung ist derzeit noch mit verschiedenen Fragen beschäftigt“, die den Lärmschutz betreffen und die Ausgestaltung der Stützmauer zum Wiesenpfad hin.

Der Wiesenpfad verläuft parallel zum Bolzplatz und verbindet die Emser Straße mit dem Leinpfad am Rhein. Eine Bruchsteinmauer säumt ihn zum höher gelegenen Areal des Bolzplatzes hin.

i Der Bolzplatz von der Emser Straße aus in Richtung Wiesenpfad aufgenommen: Im hinteren Bereich, dort wo das entferntere Tor zu sehen ist, soll in etwa das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Katrin Steinert

Mohrs erklärt weiter: „Dazu müssen zum Teil noch weitere gutachterliche Stellungnahmen eingeholt werden.“ Weil sich diese auf den städtischen Haushaltsplan auswirken können, „müssen die städtischen Gremien in diesem Jahr noch einmal damit befasst werden“, schreibt Mohrs auf Anfrage. Und sie erklärt: „Daher kann derzeit seriös noch kein Zeitplan genannt werden.“

i Der Wiesenpfad verläuft entlang des etwas höher gelegenen Bolzplatzes (links vom Zaun), zu dem eine Mauer errichtet wurde, die stellenweise bäuchig gewölbt ist. Katrin Steinert

Welche Stimmung aktuell bei der Horchheimer Wehr wegen der Verzögerungen herrscht, wollten wir vom Vorsitzenden der freiwilligen Feuerwehr im Ort, Marco Beckermann, wissen. Auf Nachfrage sagt dieser: Informationen erteile das Presseamt der Stadt Koblenz, da man als freiwillige Einheit der Berufsfeuerwehr der Stadt unterstellt sei. Er bittet um Verständnis.

Offener geht die Wehr allerdings auf ihrem Facebookprofil mit der Sache um: Am 20. August wurde dort ein Gruppenbild samt Mannschaft, Bürgermeisterin und Oberbürgermeister David Langner sowie dem Chef der Berufsfeuerwehrchef, Meik Maxeiner, v eröffentlicht. Im beistehenden Text heißt es, dass die drei „auf Einladung der Feuerwehr Horchheim zu einem Gespräch ins Gerätehaus in der Collgasse gekommen“ waren. Es gab also offenbar Gesprächsbedarf.

Nach einem kurzen Rundgang ging es „vorrangig um das Thema neuer Standort“, ist bei Facebook zu lesen. „Seit über zwei Jahren nach dem Beschluss im Stadtrat gab es bis dato keine Zeichen in Bezug auf Baubeginn.“

Eine fast komplette Mannschaft habe den Ausführungen des OB gelauscht, wird berichtet: „Dieser zeigte sich am Ende des Gesprächs zuversichtlich, bis Ende des Jahres eine gültige Baugenehmigung für das neue Gerätehaus am Standort Bolzplatz zu erhalten“, heißt es auf Facabook weiter.

i Der Bolzplatz und damit der Neubaustandort an der Emser Straße (links hinter der Bushaltestelle) befindet sich direkt an der Auf- und Abfahrt der Südbrücke (L327, Bildmitte), und liegt damit verkehrstechnisch sehr gut, um schnell zum Einsatzort zu fahren. Katrin Steinert

Die Frage nach dem Standort fürs neue Gerätehaus hatte die Horchheimer gespalten wie keine zuvor. Trotzdem fällte der Stadtrat im Mai 2023 die einstimmige Entscheidung: Das Gerätehaus wird im hinteren Bereich des Bolzplatzes an der Emser Straße gebaut (nicht an der Alte Heerstraße) – die Jugend soll die Spielfläche während der Bauzeit stets nutzen können.

Der alternative Standort

Ursprünglich sollte das neue Feuerwehrgerätehaus auf einem Grundstück zwischen Alte Heerstraße und B 49 gebaut werden. Das Bauleitplanverfahren zog sich aber seit 2018 in die Länge, weshalb die Verwaltung eine Alternative suchte und diese mit dem Bolzplatz in der Emser Straße fand. Interessensvertreter der Jugend befürworteten allerdings weiterhin den alten Standort. Deshalb wurde im Stadtrat beschlossen, dass die Kinder und Jugendlichen den Bolzplatz in der Emser Straße auch während der Bauzeit weiter nutzen können.