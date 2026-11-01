In vielen Urlaubsregionen ist eine Touristenabgabe seit Jahren üblich. In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar dafür 3,50 Euro pro Nacht zahlen. Darin enthalten ist ein ÖPNV-Ticket. Nebenbei könnten einige schwarze Schafe aufgedeckt werden.
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Immer mehr Touristen kommen nach Koblenz, die Zahl der Übernachtungen steigt seit Jahren an. Ab Januar müssen oder dürfen – je nach Blickwinkel – Touristen pro Nacht einen Beitrag zahlen. Dafür dürfen sie den ÖPNV kostenfrei nutzen und günstiger in die Moselbad-Sauna und ins Theater.