Neue Abgabe für Touristen
ÖPNV-Ticket inklusive: Koblenz führt Gästebeitrag ein
Die Koblenzer Seilbahn ist eine der größten Touristenattraktionen der Stadt.
Die Koblenzer Seilbahn ist eine der größten Touristenattraktionen der Stadt.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In vielen Urlaubsregionen ist eine Touristenabgabe seit Jahren üblich. In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar dafür 3,50 Euro pro Nacht zahlen. Darin enthalten ist ein ÖPNV-Ticket. Nebenbei könnten einige schwarze Schafe aufgedeckt werden. 

Lesezeit 4 Minuten
Immer mehr Touristen kommen nach Koblenz, die Zahl der Übernachtungen steigt seit Jahren an. Ab Januar müssen oder dürfen – je nach Blickwinkel – Touristen pro Nacht einen Beitrag zahlen. Dafür dürfen sie den ÖPNV kostenfrei nutzen und günstiger in die Moselbad-Sauna und ins Theater.
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