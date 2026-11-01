Neue Abgabe für Touristen ÖPNV-Ticket inklusive: Koblenz führt Gästebeitrag ein Jan Lindner 01.11.2026, 14:35 Uhr

i Die Koblenzer Seilbahn ist eine der größten Touristenattraktionen der Stadt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In vielen Urlaubsregionen ist eine Touristenabgabe seit Jahren üblich. In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar dafür 3,50 Euro pro Nacht zahlen. Darin enthalten ist ein ÖPNV-Ticket. Nebenbei könnten einige schwarze Schafe aufgedeckt werden.

Immer mehr Touristen kommen nach Koblenz, die Zahl der Übernachtungen steigt seit Jahren an. Ab Januar müssen oder dürfen – je nach Blickwinkel – Touristen pro Nacht einen Beitrag zahlen. Dafür dürfen sie den ÖPNV kostenfrei nutzen und günstiger in die Moselbad-Sauna und ins Theater.







Artikel teilen

Artikel teilen