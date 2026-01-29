Debatte in Koblenzer Politik
Oberwerth: Kritik an hohen Kosten für Stadiontribüne
Die Haupttribüne des Koblenzer Stadions Oberwerth soll komplett erneuert werden.
Peter Karges

Das Koblenzer Stadion Oberwerth soll eine neue Haupttribüne bekommen. Die Brutto-Kosten von 48 Millionen Euro stoßen in der Politik zunehmend auf Verwunderung und Kritik. Schließlich sind für das Geld schon ganze Stadien gebaut worden. 

Lesezeit 2 Minuten
Eines ist klar: Die Haupttribüne des Koblenzer Stadions Oberwerth ist schon lange marode und muss dringend erneuert werden. Aber müssen es wirklich Brutto-Kosten in Höhe von 48 Millionen Euro sein? Kann und soll die Stadt einen solchen Betrag auch bei erhoffter Millionen-Bundesförderung in diesen klammen finanziellen Zeiten überhaupt stemmen?

