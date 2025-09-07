Mit guter Stimmung und Sonnenschein wurde die Weinkirmes in Oberfell eröffnet. Auf dem Programm standen unter anderem eine Open-Air-Weinprobe und Musik. Zur Eröffnung waren natürlich auch Weinkönigin Athina und Prinzessin Mara am Start.

Mit der Sonne um die Wette strahlten Weinkönigin Athina und Prinzessin Mara bei der Eröffnung der Oberfeller Weinkirmes. Vorher wurden die Hoheiten mit Musik zum Festplatz begleitet. Am Abend sorgten die „Donnerloch Boyz“ für Stimmung. Der Fest-Sonntag startete auf dem Festplatz mit einem festlichen Kirmeshochamt. Beim beliebten musikalischen Familiennachmittag präsentierte der Musikverein Löf seine musikalische Visitenkarte. Viel Spaß machte das Aufwiegen der Weinmajestäten. Eine Open-Air-Weinprobe mitsamt unterhaltsamem Vino-Bingo moderierten Sonja Christ-Brendemühl, Königin Athina und Prinzessin Mara.

i Winzerkinder und Gardemädels eskortierten beim Weinfest die Oberfeller Weinhoheiten Königin Athina und Prinzessin Mara durch das festlich geschmückte Moseldorf. Erwin Siebenborn

Auch am Weinkirmes-Montag (8. September) ist in Oberfell moselländische Stimmung angesagt. Gute Unterhaltung verspricht der gesellige Frühschoppen mit den Mosel-Musikfreunden Brodenbach/Oberfell. Am Nachmittag locken Kaffee und Kuchen und eine Tombola mit tollen Gewinnen. Am Abend bürgt die Band „Tuesday´s Gone" für Partystimmung pur.