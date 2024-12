Weihnachtsmarkt in Oberfell Oberfeller Bergweihnacht wird in Ortsmitte verlegt 09.12.2024, 19:00 Uhr

i Aufgrund der Wetterlage musste die dritte Oberfeller Bergweihnacht vom Bleidenberg in die Ortsmitte verlegt werden. Stefanie Braun

Wegen der Wetterlage mussten Veranstalter auf den Pfarrgarten ausweichen - das tat der Stimmung aber keinen Abbruch

Eigentlich war für die dritte Oberfeller Bergweihnacht eine ganz andere Örtlichkeit angedacht: Geplant war, dass das Areal um die Wallfahrtskirche auf dem Bleidenberg zum Platz für den Weihnachtsmarkt und eine Illumination werden sollte. Über Aushänge teilte der Veranstalter, der Heimat- und Verkehrsverein Oberfell sowie die Feuerwehrkameradschaft Oberfell am Tag selbst mit, dass die Veranstaltung aufgrund der Wetterlage in die Ortsmitte in den ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen