Dank an die Ehrenamtlichen
Oberbürgermeister empfängt Koblenzer Tollitäten
Das Koblenzer Tollitätenpaar, Prinz Oli (3. von links), und Confluentia Ricarda (2. von links), konnten beim Empfang in der Rhei
Das Koblenzer Tollitätenpaar, Prinz Oli (3. von links), und Confluentia Ricarda (2. von links), konnten beim Empfang in der Rhein-Mosel-Halle einen Spendenscheck in Höhe von 1111 Euro für einen guten Zweck aus den Händen von Oberbürgermeister David Langner (2. von rechts) entgegennehmen.
Die Koblenzer Stadtverwaltung ist im Narrenmodus: Oberbürgermeister David Langner empfängt die Tollitäten.

Er ist seit Jahren ein fester Bestandteil im närrischen Terminkalender in Koblenz: der Tollitätenempfang des Koblenzer Oberbürgermeisters. In diesem Jahr empfing David Langner das Tollitätenpaar Prinz Oli und Confluentia Ricarda samt Gefolge im voll besetzten Atrium der Rhein-Mosel-Halle.

