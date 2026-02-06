Dank an die Ehrenamtlichen Oberbürgermeister empfängt Koblenzer Tollitäten 06.02.2026, 13:20 Uhr

i Das Koblenzer Tollitätenpaar, Prinz Oli (3. von links), und Confluentia Ricarda (2. von links), konnten beim Empfang in der Rhein-Mosel-Halle einen Spendenscheck in Höhe von 1111 Euro für einen guten Zweck aus den Händen von Oberbürgermeister David Langner (2. von rechts) entgegennehmen. Stadt Koblenz/Timea Laux

Die Koblenzer Stadtverwaltung ist im Narrenmodus: Oberbürgermeister David Langner empfängt die Tollitäten.

Er ist seit Jahren ein fester Bestandteil im närrischen Terminkalender in Koblenz: der Tollitätenempfang des Koblenzer Oberbürgermeisters. In diesem Jahr empfing David Langner das Tollitätenpaar Prinz Oli und Confluentia Ricarda samt Gefolge im voll besetzten Atrium der Rhein-Mosel-Halle.







