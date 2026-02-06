Dank an die Ehrenamtlichen: Oberbürgermeister empfängt Koblenzer Tollitäten
Die Koblenzer Stadtverwaltung ist im Narrenmodus: Oberbürgermeister David Langner empfängt die Tollitäten.
Er ist seit Jahren ein fester Bestandteil im närrischen Terminkalender in Koblenz: der Tollitätenempfang des Koblenzer Oberbürgermeisters. In diesem Jahr empfing David Langner das Tollitätenpaar Prinz Oli und Confluentia Ricarda samt Gefolge im voll besetzten Atrium der Rhein-Mosel-Halle.