Ermittlungen in Koblenz Obdachloser schlägt Frau am Bahnhof mit Hammer auf Kopf Katrin Steinert 05.10.2026, 16:10 Uhr

i Ob diese Steinbank am Taxistand der Tatort ist, ist unklar. Klar aber ist: An einer der Sitzgelegenheiten am Koblenzer Hauptbahnhof kam es dieser Tage zu einem brutalen Angriff. Katrin Steinert

Ein Hammer als mögliche Tatwaffe: Die Staatsanwaltschaft Koblenz nennt auf Anfrage der Redaktion Details zum Vorfall am Koblenzer Hauptbahnhof. Ein Wohnsitzloser sitzt in Haft, gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen Wohnsitzlosen (60) wegen versuchten Totschlags. Er soll am Samstagmorgen am Hauptbahnhof einer Kölnerin (36) mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Sie erlitt eine Schädelfraktur und kam ins Krankenhaus.







Artikel teilen

Artikel teilen