Ein Hammer als mögliche Tatwaffe: Die Staatsanwaltschaft Koblenz nennt auf Anfrage der Redaktion Details zum Vorfall am Koblenzer Hauptbahnhof. Ein Wohnsitzloser sitzt in Haft, gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.
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Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen Wohnsitzlosen (60) wegen versuchten Totschlags. Er soll am Samstagmorgen am Hauptbahnhof einer Kölnerin (36) mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Sie erlitt eine Schädelfraktur und kam ins Krankenhaus.