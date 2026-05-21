Was Koblenz zur Buga plant
OB Langner will als Erster mit der Zipline runtersausen
OB David Langner stellt die Planungen der Stadt Koblenz für die Buga 2029 vor. Dazu gehört auch eine Zipline, eine Seilrutsche,
OB David Langner stellt die Planungen der Stadt Koblenz für die Buga 2029 vor. Dazu gehört auch eine Zipline, eine Seilrutsche, vom Festungsplateau nach Lützel.
Winfried Scholz

Dass sie alle die Buga 2011 im Blut haben, beweisen die Koblenzer Buga-Freunde mit vielen Aktionen und Beiträgen. Nun haben sie sich über die Buga 2029 am Mittelrhein informiert – denn Koblenz will dabei mehr als eine Nebenrolle spielen.

Lesezeit 3 Minuten
Oberbürgermeister David Langner will als Erster auf der Zipline vom Plateau der Festung Ehrenbreitstein aus aufs gegenüberliegende Ufer nahe dem Campinggelände Lützel schweben. „Zwar mit zitternden Knien, aber ich habe es schon an anderer Stelle versprochen“, erklärte der Stadtchef.

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