Dass sie alle die Buga 2011 im Blut haben, beweisen die Koblenzer Buga-Freunde mit vielen Aktionen und Beiträgen. Nun haben sie sich über die Buga 2029 am Mittelrhein informiert – denn Koblenz will dabei mehr als eine Nebenrolle spielen.
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Oberbürgermeister David Langner will als Erster auf der Zipline vom Plateau der Festung Ehrenbreitstein aus aufs gegenüberliegende Ufer nahe dem Campinggelände Lützel schweben. „Zwar mit zitternden Knien, aber ich habe es schon an anderer Stelle versprochen“, erklärte der Stadtchef.