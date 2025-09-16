Wenn die einen Party machen, kommen die anderen nicht zur Ruhe: Schon lange ist die Koblenzer Altstadt in diesem Spannungsfeld. Vor der OB-Wahl will die Bürgerinitiative Altstadt nun von den Kandidaten wissen, welche Pläne sie für die City haben.

Der Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl in Koblenz ist in der heißen Phase. Wie denken die Bewerber um das höchste Amt in der Stadt eigentlich über das von Handel, Gastronomie und Kultur geprägte Zentrum von Koblenz? Und welche Vorhaben würden sie umsetzen, wenn sie am kommenden Sonntag oder aus der Stichwahl tatsächlich als Sieger hervorgingen?

Die Bürgerinitiative (BI) „Unsere Altstadt“, die sich für eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in der mitunter trubeligen Innenstadt einsetzt, hat die vier OB-Kandidaten gebeten, ihre Positionen zum ältesten Koblenzer Stadtteil kundzutun. Bis auf den AfD-Kandidaten Markus Meixner meldeten sich alle zu Wort.

David Langner, Ernst Knopp und David Dasbach erläutern ihre Ideen

Ein Themenschwerpunkt, der der BI sehr am Herzen liegt, sind Interessenkonflikte zwischen Initiatoren großer Veranstaltungen und den in der Altstadt wohnenden Menschen. CDU-Kandidat Ernst Knopp verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die christdemokratische Fraktion im Stadtrat bereits erfolgreich eine deutliche Aufstockung des Personals im Ordnungsamt erwirkt habe, um etwa Sicherheit und Sauberkeit bei Großveranstaltungen zu gewährleisten.

Für die Zukunft will Knopp sich für die Einführung einer sogenannten „Mängelmelder“-App starkmachen: „Damit ließe sich das Bewusstsein für Sauberkeit und Ordnung in der Altstadt stärken und eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung fördern.“

i Altstadtfest, Schängelmarkt, Weihnachtsmarkt: In der Altstadt gibt es jede Menge Feste, wie das Archivbild zeigt. Zur Freude der Besucher, oft genug zum Leidwesen der Bewohner. Sascha Ditscher

David Dasbach (Die Partei) wünscht sich indes, das Angebot von Veranstaltungen grundsätzlich kritisch zu hinterfragen: „Die Altstadt darf kein Event-Dauerspielplatz für Kommerzinteressen sein. Während sich gleiche Shopping- und Verkaufsveranstaltungen immer wiederholen, leidet die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner.“

Konkret schlägt er vor, Großraumdiskotheken hinaus aus dem historischen Stadtzentrum in die Peripherie zu verlagern. Übrigens versichert auch Amtsinhaber David Langner (SPD, tritt parteilos an), dass er keine neuen Großveranstaltungen im Stadtkern einführen werde. Die Altstadt dürfe kein reines Vergnügungsviertel werden, lautet seine Begründung. Konkret werde er in der nächsten Amtsperiode für die Erhaltung von Kitas, Schulen sowie von Nah- und Gesundheitsversorgung eintreten. Zudem schwebt ihm eine Reduzierung des Verkehrs etwa durch eine Umgestaltung des Moselufers im Sinn.

Zusätzlicher Wohnraum soll geschaffen werden

Gefragt nach der möglichen Einführung einer Bettensteuer, sprach sich ausschließlich Dasbach für eine solche Abgabe aus. Langner beteuerte, statt einer solchen Steuer, deren Einnahmen in den Haushalt fließen würden, im kommenden Jahr einen sogenannten Gästebeitrag einzuführen, dessen Erlöse unmittelbar in die Aufwertung der touristischen Ziele und in eine bessere Infrastruktur reinvestiert würden. Knopp verwies bei dem Thema lediglich auf die laufende Debatte im Stadtrat.

Weitestgehend einig sind sich die drei Kontrahenten darin, dass die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum absolut übergeordnete Priorität im Vergleich zu neuen Ferienwohnungen habe. Nur Amtsinhaber Langner nennt in diesem Zusammenhang allerdings konkrete Zahlen: „Mein Ziel ist es, mindestens 3200 neue Wohnungen bis 2040 zu schaffen, darunter 850, die sozial gefördert sind.“

Weniger Partys, mehr Kunst?

Sowohl Dasbach als auch Langner wünschen sich eine stärkere Sichtbarkeit von Kunst und Kultur in der Altstadt. Beide fordern, dass der öffentliche Raum intensiver für Kunstinstallationen genutzt werden sollte. „Gerade für eine Altstadt ist es wichtig, dass künstlerische Arbeiten für alle zugänglich sind, nicht nur für die, die Museen besuchen“, argumentiert Dasbach. Der Christdemokrat Knopp erklärt schlicht, dass Kultur in der kommunalen Finanzierung eine freiwillige Leistung sei. Daher müsse man im Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel immer abwägen, was möglich sei.