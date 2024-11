Bitte nicht füttern Nutrias machen sich am Oberfeller Moselufer heimisch 19.11.2024, 10:58 Uhr

i (Symbolfoto) Ein Nutria sitzt in einem Flussarm auf einem Stein. Nun haben es sich die für Viele niedlichen Tiere auch in Oberfell am Moselufer heimisch gemacht. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa

Oberfells Bürgermeisterin appelliert an Einwohner, Gäste und Touristen, die putzigen Tiere nicht zu füttern, da die Essensreste auch Ratten anlocken könnten. Die Nutrias sind teils schon recht zahm.

In der jüngsten Gemeindemitteilung hatte Ortschefin Sabine Meurer einiges, was sie ihren Mitbürgern mit auf den Weg geben wollte. Einer der Punkte, der ihr am Herzen lag, befasst sich mit neuen „Einwohnern“ Oberfells, die viele als putzig bezeichnen würden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen