Anwohner dürfte es freuen, manchen Altstadt-Besucher verärgern: Am Koblenzer Florinsmarkt darf künftig nur noch parken, wer in der Nähe wohnt. Die Regel gilt ab sofort, die Schilder werden nun angepasst. Wie begründet die Stadt den Schritt?

Immer wieder hatte es Anfragen aus der Bevölkerung zur Parksituation am Florinsmarkt gegeben, nun wird die Stadt Koblenz aktiv. Ab Mittwoch dürfen nur noch Anwohner die Parkflächen zwischen Winkel und Druckluftkammer und dem namensgebenden Florinsmarkt-Platz nutzen. „Zur Verbesserung der Parksituation für die Bewohner der Altstadt wird der Parkplatz am Mittwochmorgen, 19. März, als reiner Anwohnerparkplatz beschildert“, kündigte die Stadtverwaltung am Dienstag an. Der Parkscheinautomat werde außer Betrieb genommen.

Parkplätze nur noch für Anwohner

71 Stellplätze gibt es in dem betreffenden Bereich, 37 waren bisher schon reine Anwohnerparkplätze, hier kommen nun 32 neue hinzu, die damit für Altstadt-Besucher wegfallen. Die beiden Carsharingparkplätze sowie die Abstellflächen für Motorräder bleiben wie gehabt bestehen. Schon jetzt kontrolliert das Ordnungsamt mehrmals am Tag am Florinsmarkt. Aufgrund der bisherigen engmaschigen Kontrollen sei eine weitere Intensivierung nicht geplant, so die Stadt.