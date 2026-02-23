Wohnungsmarkt im Raum Koblenz: Nur jeder dritte Koblenzer besitzt Wohneigentum
Die Wohneigentumsquote liegt in Koblenz bei rund 30 Prozent, im Kreis MYK bei fast 55 Prozent, das geht aus einer Analyse des Pestel-Instituts hervor. Vor allem die Generation zwischen 25 bis 40 Jahren könne sich demnach kein Wohneigentum leisten.
In Koblenz gibt es rund 18.600 Wohnungen (Kreis Mayen-Koblenz: 58.000), für die keine Miete bezahlt werden muss, weil sie von ihren Eigentümern genutzt werden. Das geht aus einer regionalen Wohnungsmarkt-Analyse hervor, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat.