Wohnungsmarkt im Raum Koblenz Nur jeder dritte Koblenzer besitzt Wohneigentum 23.02.2026, 15:23 Uhr

i Geld ins Haus stecken: Damit auch Durchschnittsverdiener in Koblenz sich wieder ein Haus oder eine Eigentumswohnung leisten können, soll der Bund eine „Haus-Förderung“ schaffen. Das fordern Branchenverbände. Nils Hillebrand

Die Wohneigentumsquote liegt in Koblenz bei rund 30 Prozent, im Kreis MYK bei fast 55 Prozent, das geht aus einer Analyse des Pestel-Instituts hervor. Vor allem die Generation zwischen 25 bis 40 Jahren könne sich demnach kein Wohneigentum leisten.

In Koblenz gibt es rund 18.600 Wohnungen (Kreis Mayen-Koblenz: 58.000), für die keine Miete bezahlt werden muss, weil sie von ihren Eigentümern genutzt werden. Das geht aus einer regionalen Wohnungsmarkt-Analyse hervor, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat.







