Industriefirmen in Koblenz
Novelis: Zukunft der „Instandhaltung“ steht im Fokus
Novelis hat seinen Koblenzer Standort im Industriegebiet in Kesselheim.
Peter Meuer

Novelis will in Koblenz transformieren und Stellen abbauen, Betriebsrat und IG Metall senden weiterhin klare Signale: keine betriebsbedingten Kündigungen. Unter anderem bei der Zukunft der Instandhaltungs-Abteilung gibt es offenbar Gesprächsbedarf

In den aktuellen Diskussionen um den Novelis-Standort in Koblenz ist die Zukunft der Instandhaltung ein wichtiger Punkt. Rund 200 Beschäftigte sind in der Instandhaltung in der Rhein-Mosel-Stadt beschäftigt, darunter beispielsweise Elektriker und Schlosser.

