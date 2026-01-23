Industriefirmen in Koblenz Novelis: Zukunft der „Instandhaltung“ steht im Fokus Peter Meuer 23.01.2026, 16:12 Uhr

i Novelis hat seinen Koblenzer Standort im Industriegebiet in Kesselheim. Peter Meuer

Novelis will in Koblenz transformieren und Stellen abbauen, Betriebsrat und IG Metall senden weiterhin klare Signale: keine betriebsbedingten Kündigungen. Unter anderem bei der Zukunft der Instandhaltungs-Abteilung gibt es offenbar Gesprächsbedarf

In den aktuellen Diskussionen um den Novelis-Standort in Koblenz ist die Zukunft der Instandhaltung ein wichtiger Punkt. Rund 200 Beschäftigte sind in der Instandhaltung in der Rhein-Mosel-Stadt beschäftigt, darunter beispielsweise Elektriker und Schlosser.







