Konzern erklärt sich
Novelis will in Koblenz weiter rund 200 Stellen abbauen
Der Aluminiumhersteller Novelis hat in Koblenz noch 1300 Beschäftigte.
Der Aluminiumhersteller Novelis hat in Koblenz noch 1300 Beschäftigte.
Ingo Beller

Für den Koblenzer Standort von Novelis gibt es eine Einigung zwischen Konzern, Betriebsrat und Gewerkschaft zum Transformationsprozess. Dabei macht der Konzern klar, dass er weiterhin rund 200 Stellen abbauen will. 

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Am Donnerstagnachmittag wurden die Beschäftigten des Aluminiumherstellers Novelis in Koblenz informiert über die Einigung zwischen Konzern, Betriebsrat und IG Metall zum Transformationsprozess. Parallel zu der Betriebsversammlung schickte der Konzern eine Pressemeldung: Darin bestätigte er die Einigung und bekräftigte, in den Werkshallen in Kesselheim weiterhin rund 200 der 1300 Stellen abbauen zu wollen.

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