Novelis: IG Metall fordert Ausschluss von Kündigungen 

Knapp 200 Stellen stehen bei Novelis in Koblenz zur Diskussion. Die IG Metall und der Betriebsrat des Aluminiumherstellers fordern nun ein klares Bekenntnis gegen diese Kündigungen – sind aber auch bereit für einen nächsten Schritt.
Lesezeit 2 Minuten
Die Mitglieder der IG Metall Koblenz bei Novelis fordern den „klaren Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen“ von ihrem Arbeitgeber. Dafür wären sie bereit – so geht es aus einer Pressemitteilung der IG Metall Koblenz hervor – tarifliche Instrumente wie die Umwandlung der Sonderzahlungen Zusatzgeld A und B sowie das Transformationsgeld als Brückenlösung einzusetzen.