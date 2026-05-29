Es waren intensive, teils harte Verhandlungen. Das Ergebnis: Betriebsbedingte Kündigungen sind bei Aluminiumhersteller Novelis am Koblenzer Standort vom Tisch. Zu den weiteren Punkten informierte nun die Gewerkschaft IG Metall.
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Betriebsbedingte Beendigungskündigungen sind bei Aluminiumhersteller Novelis am Koblenzer Standort vom Tisch. IG Metall, Betriebsrat und Geschäftsführung haben „nach intensiven und teils harten Verhandlungen” eine Einigung erzielt. Bei einer Pressekonferenz äußerten die Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaft und Betriebsrat ihre Zufriedenheit mit dem Ergebnis.