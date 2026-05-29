Koblenzer Standort
Novelis: Arbeitnehmervertreter zum Stellenabbau
Informierten zu den Verhandlungen zum Koblenzer Novelis-Standort: (von links) Antje Raczkowiak (stellvertretende Betriebsratsvor
Informierten zu den Verhandlungen zum Koblenzer Novelis-Standort: (von links) Antje Raczkowiak (stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Novelis Koblenz), Ali Yener (Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz), Stefanie Majer (politische Sekretärin der IG Metall Koblenz) und Denis Hammer (Betriebsratsvorsitzender Novelis Koblenz).
Wolfgang Lucke

Es waren intensive, teils harte Verhandlungen. Das Ergebnis: Betriebsbedingte Kündigungen sind bei Aluminiumhersteller Novelis am Koblenzer Standort vom Tisch. Zu den weiteren Punkten informierte nun die Gewerkschaft IG Metall. 

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Betriebsbedingte Beendigungskündigungen sind bei Aluminiumhersteller Novelis am Koblenzer Standort vom Tisch. IG Metall, Betriebsrat und Geschäftsführung haben „nach intensiven und teils harten Verhandlungen” eine Einigung erzielt. Bei einer Pressekonferenz äußerten die Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaft und Betriebsrat ihre Zufriedenheit mit dem Ergebnis.

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