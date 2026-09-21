Wird die geplante Achse der Nordtangente in Koblenz-Metternich geändert – oder bleibt es bei den rund 20 Jahre alten Plänen? Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, wie aus dem Rathaus zu hören ist. Die Entscheidung muss der Stadtrat treffen.
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Die geplante Ost-West-Achse der Nordtangente in Koblenz-Metternich, die L52neu, ist ein kompliziertes Vorhaben. Denn: Die Pläne sind 20 Jahre alt, und die Koblenzer Lokalpolitik will sie an zwei Stellen ändern. Doch das hätte weitreichende Folgen bis hin zum Ende des Projekts.