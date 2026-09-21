Verkehr der Zukunft in Koblenz Nordtangente: Neue Planung würde Geld und Zeit kosten Katrin Steinert 21.09.2026, 14:30 Uhr

i Hier, nahe BWZK, wird der Anschluss der Koblenzer Ost-West-Achse an die bestehende L52 geplant, über die viele Pendler und Lkw kommen. Die Fahrzeuge könnten dann einfach weiter geradeaus fahren und müsste nicht in Richtung Metternich abbiegen, um über die Rübenacher Straße auf die bereits bestehende Achse der Nordtangente und überregionale Routen zu gelangen. Katrin Steinert

Wird die geplante Achse der Nordtangente in Koblenz-Metternich geändert – oder bleibt es bei den rund 20 Jahre alten Plänen? Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, wie aus dem Rathaus zu hören ist. Die Entscheidung muss der Stadtrat treffen.

Die geplante Ost-West-Achse der Nordtangente in Koblenz-Metternich, die L52neu, ist ein kompliziertes Vorhaben. Denn: Die Pläne sind 20 Jahre alt, und die Koblenzer Lokalpolitik will sie an zwei Stellen ändern. Doch das hätte weitreichende Folgen bis hin zum Ende des Projekts.







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