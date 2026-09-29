Mögliche Neuplanung in Koblenz
Nordtangente: Meinungen gehen im Ausschuss auseinander
Gegenüber der Einmündung der L52 in die Rübenacher Straße wäre die Anschlussstelle für die Nordtangente.
Gegenüber der Einmündung der L52 in die Rübenacher Straße wäre die Anschlussstelle für die Nordtangente.
Peter Karges

Muss die Ost-West-Achse der Koblenzer Nordtangente, die Metternich vom Durchgangsverkehr entlasten soll, neu geplant werden? Über diese Frage diskutierte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität. Die Meinungen waren geteilt.

Lesezeit 2 Minuten
Vor sechs Jahren wurde die Nord-Süd-Achse der Nordtangente fertiggestellt. Seitdem rollen die Verkehrsströme vom Ikea-Kreisel an der B9 bis zur Anschlussstelle der B416 in Metternich. Zu den Planungen der Nordtangente gehört aber auch eine bisher noch nicht verwirklichte Ost-West-Achse.
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