Muss die Ost-West-Achse der Koblenzer Nordtangente, die Metternich vom Durchgangsverkehr entlasten soll, neu geplant werden? Über diese Frage diskutierte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität. Die Meinungen waren geteilt.
Lesezeit 2 Minuten
Vor sechs Jahren wurde die Nord-Süd-Achse der Nordtangente fertiggestellt. Seitdem rollen die Verkehrsströme vom Ikea-Kreisel an der B9 bis zur Anschlussstelle der B416 in Metternich. Zu den Planungen der Nordtangente gehört aber auch eine bisher noch nicht verwirklichte Ost-West-Achse.