L52neu: Verkehr der Zukunft Nordtangente in Koblenz wird wohl gebaut wie geplant Katrin Steinert 06.11.2026, 07:30 Uhr

i Einfach weiter geradeaus fahren: Das wird möglich, sobald hier die L52neu gebaut und der Anschluss hergestellt ist. Bislang mündet die L52 hier in die T-Kreuzung mit der Rübenacher Straße, die links nach Rübenach und rechts in Richtung Bundeswehrzentralkrankenhaus und Metternich führt. Peter Karges (Archiv). Peter Karges

Kommt sie, oder kommt sie nicht? Die Ost-West-Achse der Koblenzer Nordtangente stand in den vergangenen zwei Jahren vor einer möglichen Umplanung. Nun deutet alles darauf hin, dass die L52neu gebaut wird, wie der LBM sie geplant hat. Ein Ausblick.

Wie geht es mit der geplanten zweiten Achse der Nordtangente in Koblenz weiter? Mögliche Umplanungen für einzelne Stellen, die sich Lokalpolitik und Stadt Koblenz wünschten, standen zwei Jahre lang im Raum. Nun steht aber offenbar fest: Die Ortsentlastung bei Koblenz-Metternich wird so gebaut, wie es der Bauträger, der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz (LBM), geplant hat.







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