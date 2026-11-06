Kommt sie, oder kommt sie nicht? Die Ost-West-Achse der Koblenzer Nordtangente stand in den vergangenen zwei Jahren vor einer möglichen Umplanung. Nun deutet alles darauf hin, dass die L52neu gebaut wird, wie der LBM sie geplant hat. Ein Ausblick.
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Wie geht es mit der geplanten zweiten Achse der Nordtangente in Koblenz weiter? Mögliche Umplanungen für einzelne Stellen, die sich Lokalpolitik und Stadt Koblenz wünschten, standen zwei Jahre lang im Raum. Nun steht aber offenbar fest: Die Ortsentlastung bei Koblenz-Metternich wird so gebaut, wie es der Bauträger, der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz (LBM), geplant hat.