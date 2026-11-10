Wie soll sie nun heißen, die neue Koblenzer Fuß- und Radwegbrücke, die zwischen der Goldgrube und dem Rauental entsteht? Genau das sollte der Stadtrat entscheiden. Doch das Thema wird vertagt. Was dahinter steckt.
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Wäre alles gelaufen wie geplant, hätte die neue Koblenzer Fuß- und Radwegbrücke zwischen Goldgrube und Rauental ab Donnerstag, 12. November, vermutlich einen Frauennamen getragen. Doch die Namensgebung lässt auf sich warten. Offensichtlich gibt es noch Redebedarf aus den Reihen der Stadtratsfraktionen.