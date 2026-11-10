262 Vorschläge von Bürgern
Noch kein Brückenname: Koblenzer Politik berät Vorgehen
Die neue Fuß- und Radwegbrücke in Koblenz verbindet die Goldgrube und das Rauental über die Gleise hinweg. 262 Namensvorschläge
Die neue Fuß- und Radwegbrücke in Koblenz verbindet die Goldgrube und das Rauental über die Gleise hinweg. 262 Namensvorschläge machten Bürger, drei wurden daraus ausgewählt.
Ingo Beller

Wie soll sie nun heißen, die neue Koblenzer Fuß- und Radwegbrücke, die zwischen der Goldgrube und dem Rauental entsteht? Genau das sollte der Stadtrat entscheiden. Doch das Thema wird vertagt. Was dahinter steckt. 

Lesezeit 3 Minuten
Wäre alles gelaufen wie geplant, hätte die neue Koblenzer Fuß- und Radwegbrücke zwischen Goldgrube und Rauental ab Donnerstag, 12. November, vermutlich einen Frauennamen getragen. Doch die Namensgebung lässt auf sich warten. Offensichtlich gibt es noch Redebedarf aus den Reihen der Stadtratsfraktionen.
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