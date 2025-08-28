Es geht um einen Mann, der später als Bob Dylan bekannt werden wird. Und es geht um alltäglichen Rassismus in den 1960-er Jahren. Auf dem Koblenzer Fort Konstantin hebt sich noch dreimal der Vorhang.

Neun von zwölf Vorstellungen des Folk-Rock-Krimis „Forever Old!“ mit der Musik von Bob Dylan hat Autor und Darsteller Axel Hinz bereits erfolgreich hinter sich gebracht. „Bis auf die Premiere wurde das Stück bisher wirklich gut besucht“, stellt der Mitbegründer der Reihe „Schauspiel im Denkmal“ fest. Das Stück handelt von der Rassenproblematik der 1960er-Jahre, die oft zu Gewalt führte. Parallel zur Handlung wird Dylans Musik live mit Gesang und Gitarre vorgetragen.

Seit 2003 kommen am Spielort auf Fort Konstantin jährlich neue Produktionen zur Aufführung. Seit gut zehn Jahren wird die Open-Air-Veranstaltung im August durch ein weiteres Stück im Dezember in den Kasematten der ehemaligen preußischen Militäranlage ergänzt. „Der besondere Reiz, im Freien zu spielen, liegt in der Veränderung der Lichtverhältnisse“, verrät Hinz. So biete der August die Möglichkeit, noch bei Tageslicht zu beginnen, um den Schluss dann bei Dunkelheit zu erleben. „Spätestens nach der Pause kommen Scheinwerfer zum Einsatz, und die Dramatik der Handlung nimmt mit Beginn der Dämmerung zu“, versichert Hinz. Sowohl Bühne als auch Tribüne zimmert der talentierte Handwerker selbst zusammen. In diesem Jahr finden dort 75 Zuschauer Platz.

i Die von Axel Hinz gezimmerte Bühne auf Fort Konstantin ist ein wahrer Blickfang. Alexander Thieme-Garmann

Überhaupt verlangen die jährlichen Produktionen viel Herzblut von Hinz und seiner Crew. Schließlich herrscht eine große Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag. „Wir erhalten zwar aus verschiedenen Töpfen Mittel von sehr engagierten Förderern und Sponsoren, doch diese sind weitestgehend überschaubar“, erklärt Axel Hinz. Größere Beträge kommen von der Stadt Koblenz und der Stiftung Kultursommer Rheinland-Pfalz.

Für die abschließenden Aufführungen von „Forever old!", die am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr beginnen, gibt es noch Restkarten. Kartenbestellung unter www.schauspiel-im-denkmal.de