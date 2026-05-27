Mit dem Restaurant Reblaus zieht eine neue Gastronomie nach Kobern-Gondorf. Angegliedert an das Hotel Haupt im Ortskern kann hier jeder essen – der Küchenchef gibt Einblicke.
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Die Teller sind leer, die Bäuche voll und die Gesichter strahlen: Marianne und Waltraud brechen gerade gut gelaunt zum Aufbruch auf. Sie sind Teil einer Wandergruppe, die Rast im neuen Restaurant Reblaus in Kobern-Gondorf machen. Auf der Terrasse treffen sie auf Nikola Tica, klopfen dem Küchenchef auf die Schulter.