Gastronomie in Kobern-Gondorf
Nikola Tica bringt mediterrane Prise ins Hotel Haupt
Nikola Tica ist Küchenchef im Restaurant Reblaus in Kobern-Gondorf. Außerdem leitet er das Hotel Haupt, in dessen Erdgeschoss si
Nikola Tica ist Küchenchef im Restaurant Reblaus in Kobern-Gondorf. Außerdem leitet er das Hotel Haupt, in dessen Erdgeschoss sich die Gastronomie befindet.
Annika Wilhelm

Mit dem Restaurant Reblaus zieht eine neue Gastronomie nach Kobern-Gondorf. Angegliedert an das Hotel Haupt im Ortskern kann hier jeder essen – der Küchenchef gibt Einblicke.

Lesezeit 2 Minuten
Die Teller sind leer, die Bäuche voll und die Gesichter strahlen: Marianne und Waltraud brechen gerade gut gelaunt zum Aufbruch auf. Sie sind Teil einer Wandergruppe, die Rast im neuen Restaurant Reblaus in Kobern-Gondorf machen. Auf der Terrasse treffen sie auf Nikola Tica, klopfen dem Küchenchef auf die Schulter.

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