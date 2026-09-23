Automobilbranche unter Druck
„Niemand muss ZF Koblenz verlassen, der nicht möchte“ 
Das Koblenzer ZF-Werk ist im Stadtteil Kesselheim angesiedelt.
Das Koblenzer ZF-Werk ist im Stadtteil Kesselheim angesiedelt.
Ingo Beller

Der Durchbruch bei ZF Koblenz ist da, auch wenn die Nervosität in den Gesprächen zwischen Unternehmen, IG Metall und Betriebsrat bis zuletzt spürbar war. Verschiedene „Werkzeuge“ helfen nun beim Stellenabbau. Prämisse ist aber: Freiwilligkeit.

Lesezeit 2 Minuten
Einigung bei ZF Koblenz: Unter der Überschrift „Bündnis Koblenz” haben sich Betriebsrat, IG Metall und die Unternehmensführung des Automobilherstellers auf ein Gesamtpaket zur Standort- und Beschäftigungssicherung verständigt. Details teilten die Arbeitnehmervertreter am Mittwoch der Öffentlichkeit mit, am gleichen Tag ist eine Mitgliederversammlung der IG Metall zu den Vorschlägen geplant, die zustimmen muss.
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