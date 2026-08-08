Brisanter Fund
Niedrigwasser legt Bazooka-Rakete in Koblenz frei
In Koblenz hat das Niedrigwasser einen brisanten Fund freigelegt. Der Kampfmittelräumdienst (hier ein Symbolfoto) hat die Weltkr
In Koblenz hat das Niedrigwasser einen brisanten Fund freigelegt. Der Kampfmittelräumdienst (hier ein Symbolfoto) hat die Weltkriegswaffe bereits begutachtet.
Daniel Bockwoldt. picture alliance / dpa

Das Niedrigwasser des Rheins hat in Koblenz einen brisanten Fund freigelegt: Am Ufer in Wallersheim ist eine Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Stadt nicht. 

Lesezeit 1 Minute
Das extreme Niedrigwasser des Rheins bringt derzeit so manches ans Tageslicht, das normalerweise unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt. In Koblenz ist am Freitagnachmittag nun ein deutlich brisanterer Fund gemacht worden: Am Rheinufer im Stadtteil Wallersheim wurde eine Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren