Das Niedrigwasser des Rheins hat in Koblenz einen brisanten Fund freigelegt: Am Ufer in Wallersheim ist eine Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Stadt nicht.
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Das extreme Niedrigwasser des Rheins bringt derzeit so manches ans Tageslicht, das normalerweise unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt. In Koblenz ist am Freitagnachmittag nun ein deutlich brisanterer Fund gemacht worden: Am Rheinufer im Stadtteil Wallersheim wurde eine Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.