Brisanter Fund Niedrigwasser legt Bazooka-Rakete in Koblenz frei Angela Kauer-Schöneich 08.08.2026, 13:03 Uhr

i In Koblenz hat das Niedrigwasser einen brisanten Fund freigelegt. Der Kampfmittelräumdienst (hier ein Symbolfoto) hat die Weltkriegswaffe bereits begutachtet. Daniel Bockwoldt. picture alliance / dpa

Das Niedrigwasser des Rheins hat in Koblenz einen brisanten Fund freigelegt: Am Ufer in Wallersheim ist eine Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Stadt nicht.

Das extreme Niedrigwasser des Rheins bringt derzeit so manches ans Tageslicht, das normalerweise unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt. In Koblenz ist am Freitagnachmittag nun ein deutlich brisanterer Fund gemacht worden: Am Rheinufer im Stadtteil Wallersheim wurde eine Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.







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